Arqueros mexicanos ganan el oro en Panamericanos Junior de Asunción 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 11:45:41
Asunción, Paraguay, a 12 de agosto 2025.- El equipo de arqueros mexicanos conformado por Adriana Castillo y Lot Máximo Méndez ganó el oro en la prueba de tiro con arco mixto por parejas, de los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Los atletas mexicanos vencieron en la final al equipo estadounidense, compuesto por Kaylee Ryan Gurney y Zachary Neilson, con un marcador 153-140.

Mientras tanto, la medalla de bronce se la colgó la dupla colombiana de Isabella Sepúlveda y Sebastián Villegas.

Cabe mencionar que ambos arqueros se convirtieron en doble medallistas en la justa internacional, Castillo al obtener el primer lugar en la prueba mixta y la medalla de plata en la competencia individual de arco compuesto.

Mientras que, por su parte, Méndez también se llevó el segundo lugar en la final de compuesto varonil, competición con la que cerró su participación en los Panamericanos Junior.

México recolectó su tercera presea dorada en la competición.

