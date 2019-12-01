Atlanta, Estados Unidos, 15 de julio de 2026.- La selección de Argentina podría enfrentar una sanción por parte de la Federación Internacional de Fútbol, luego de que los jugadores celebraran el pase a la final de la justa mundialista con una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, al término de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta.

El mensaje hace referencia a la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Islas Falklands/Malvinas, territorio británico de ultramar reclamado por el gobierno argentino desde hace décadas.

La controversia se remonta a la guerra de 1982 entre ambos países, un conflicto de 74 días en el que murieron 655 militares argentinos, 255 británicos y tres habitantes de las islas.

La Federación podría revisar el caso debido a que su reglamento prohíbe manifestaciones de carácter político durante las competencias. Un antecedente ocurrió en 2014, cuando el organismo multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 33 mil dólares después de que sus jugadores mostraran una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso frente a Eslovenia, al considerar que la acción infringía las normas sobre manifestaciones políticas y conducta de los equipos.