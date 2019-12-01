Argentina podría ser sancionada por pancarta sobre las Islas Malvinas tras semifinal de la justa mundialista

Argentina podría ser sancionada por pancarta sobre las Islas Malvinas tras semifinal de la justa mundialista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 19:24:50
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Atlanta, Estados Unidos, 15 de julio de 2026.- La selección de Argentina podría enfrentar una sanción por parte de la Federación Internacional de Fútbol, luego de que los jugadores celebraran el pase a la final de la justa mundialista con una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, al término de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta.

El mensaje hace referencia a la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Islas Falklands/Malvinas, territorio británico de ultramar reclamado por el gobierno argentino desde hace décadas.

La controversia se remonta a la guerra de 1982 entre ambos países, un conflicto de 74 días en el que murieron 655 militares argentinos, 255 británicos y tres habitantes de las islas.

La Federación podría revisar el caso debido a que su reglamento prohíbe manifestaciones de carácter político durante las competencias. Un antecedente ocurrió en 2014, cuando el organismo multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 33 mil dólares después de que sus jugadores mostraran una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso frente a Eslovenia, al considerar que la acción infringía las normas sobre manifestaciones políticas y conducta de los equipos.

 

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