Argentina elimina a Inglaterra y avanza a la final de la justa mundialista

Argentina elimina a Inglaterra y avanza a la final de la justa mundialista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 15:27:05
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Atlanta, Estados Unidos, 15 de abril de 2026.- La selección de Argentina remontó en los minutos finales y así derrotar 2-1 a Inglaterra y convertirse en el segundo finalista del torneo internacional. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a España en la gran final, mientras que los ingleses disputarán el partido por el tercer lugar frente a Francia.  

Inglaterra tomó la ventaja al minuto 55 con un gol de Anthony Gordon, luego de una jugada iniciada por Morgan Rogers. Sin embargo, el equipo de Thomas Tuchel cedió terreno en la recta final del encuentro, situación que fue aprovechada por la Albiceleste para darle la vuelta al marcador.  

El empate llegó al minuto 85 gracias a un potente disparo de Enzo Fernández desde fuera del área. Ya en tiempo de compensación, Lionel Messi envió un centro que Lautaro Martínez convirtió en el 2-1 definitivo con un remate de cabeza, desatando la celebración argentina en el Estadio Atlanta.  

Con este resultado, Argentina mantiene vivas sus aspiraciones de defender el título conquistado en Qatar 2022 y buscará convertirse en la primera selección en revalidar una Copa del Mundo desde Brasil en 1962. Por su parte, Inglaterra volvió a quedarse muy cerca de una final mundialista.

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