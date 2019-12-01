Apatzingán se suma al programa nacional de canchas rumbo al Mundial Social 2026. 

Apatzingán, Michoacán, 07 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán informó que el municipio forma parte del programa nacional de construcción y rehabilitación de canchas de fútbol impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y comunidades vecinales, una estrategia que contempla mil 200 espacios deportivos en todo el país rumbo al Mundial Social 2026.

Durante la conferencia informativa encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, detalló que el programa contempla la construcción de 800 canchas nuevas y la rehabilitación de 400 más en 29 estados de la República.

Estas canchas permitirán impulsar la actividad física y serán sede de torneos organizados por la Conade como parte del Mundial Social 2026, donde participarán estudiantes de primaria y bachillerato, personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores, fomentando la inclusión y la convivencia comunitaria.

El Gobierno de Apatzingán destacó que este tipo de proyectos contribuyen a fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia que promuevan estilos de vida saludables para las juventudes y las familias del municipio y aportó la certeza jurídica para la realización de este espacio en el municipio.