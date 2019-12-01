Anuncian Carrera Usebeq, regresa después de 10 años en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Educación en el estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón anunció el regreso de la “Carrera Usebeq” la cual se realizará el próximo 23 de noviembre, esperando mil 500 competidores en rutas de uno, tres, cinco y 10 kilómetros, la inscripción para esta convivencia familiar y competencia será completamente gratuita.

Recalcó que el reactivar esta carrera tiene como objetivo fomentar un estilo de vida saludable como parte la estrategia de la “Ley Kuri”, la cual promueve reducir el uso de pantallas con la intención de generar mayor convivencia presencial entre los alumnos.

“Después de diez años regresamos a la carrera USEBEQ, y más que ganar el primer lugar, se trata de fomentar una cultura física y el bienestar de la comunidad escolar,ñ; dejemos las pantallas y dejemos de tener amigos virtuales para tener amigos reales, este espacio se genera con ese propósito, para que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan que hay algo más allá de las pantallas”, dijo.

Por su parte, la directora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica (Usebeq), Irene Quintanar Mejía mencionó que la salida de la carrera se realizará desde las oficinas centrales de la Usebeq, y se tienen contempladas distintas categorías desde infantil hasta máster.

Añadió, que también se tiene contemplado la participación de personas con discapacidad, ya que se trata fomentar el deporte para todos; por lo que la primer salida está marcada a las 7:00 horas.

Detalló que se contará con la participación del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq) y la participación de más de 670 maestros de educación física.

Cabe mencionar que las inscripciones estarán disponibles a partir del 3 de noviembre en el Departamento de Educación Física de la USEBEQ, y cada participante podrá registrar hasta cinco integrantes por familia; la entrega de kits se realizará el 22 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones centrales del organismo.