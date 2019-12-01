Amplían infraestructura deportiva con nuevas canchas de paddle y pickleball en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 18:50:25

Querétaro, Qro., 31 de marzo de 2026.- El municipio de Querétaro continúa fortaleciendo su infraestructura deportiva. En conferencia de prensa, Juan Báez, titular de la Secretaría del Deporte, destacó la inauguración de la Unidad Deportiva de la UAC, campus Aeropuerto, realizada la semana pasada por el alcalde Felipe Macías.

Este nuevo espacio cuenta con siete áreas deportivas que antes no existían: dos canchas de flag football, las primeras públicas en la ciudad, una cancha de fútbol 7, dos de paddle y dos de pickleball.

Informó que actualmente el municipio suma cinco canchas de pickleball y cuatro de paddle distribuidas en distintas unidades deportivas: Reforma Lomas, Cerrito Colorado, Truchuelo y Belén, esta última completamente renovada tras más de una década sin intervención. La rehabilitación incluyó un gimnasio multiusos y una cancha de fútbol.

Subrayó que estas obras buscan democratizar el acceso a disciplinas que suelen considerarse exclusivas, como el paddle o el tenis, siguiendo el ejemplo de países como Argentina, donde la existencia de canchas públicas ha popularizado estos deportes.

“Querétaro está abriendo las puertas para que más ciudadanos practiquen actividades diversas, sin importar su nivel económico”.

Informó que actualmente se están impulsando disciplinas como el pickleball y el pádel, sin planes inmediatos de incorporar nuevas actividades, aunque no se descarta hacerlo en el futuro si el presupuesto lo permite.

“La Unidad Deportiva Reforma Lomas se mantiene como la de mayor afluencia, con alrededor de 50 mil usuarios al mes y 18 disciplinas en operación, entre ellas la Academia Municipal de Box, única gratuita en ese espacio”.

En contraste, dijo, el Parque Venustiano Carranza registra la menor asistencia, pues su vocación es principalmente recreativa y familiar, con áreas de convivencia como asadores y un par de canchas deportivas.

Respecto a los días santos y la semana de Pascua, Báez aclaró que las 32 unidades deportivas del municipio operarán con normalidad, en horarios de 6:00 a 22:00 horas noche, ajustándose únicamente si se detecta baja afluencia.

Sobre proyectos futuros, el secretario señaló que la construcción de una unidad deportiva en el Parque Bicentenario ha sido descartada, ya que corresponde al gobierno estatal y municipal definir su viabilidad. En cambio, se prevé la rehabilitación de la Unidad Deportiva José Fortes de Domínguez durante este año.

“Queremos que los espacios deportivos sigan siendo accesibles y seguros para todas las familias queretanas y aprovecho para destacar la labor conjunta con la Secretaría de Seguridad para garantizar tranquilidad en los parques y unidades”.