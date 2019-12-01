América y New York Red Bulls protagonizan pelea que termina con seis expulsados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 22:37:44

Harrison, Estados Unidos, 14 de noviembre de 2026.- Un partido amistoso, que de amistoso tuvo poco, fue el que disputaron el New York Red Bulls y el Club América este sábado 14 de noviembre, pues el encuentro terminó con un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos, luego de una serie de empujones y reclamos que derivaron en una pelea durante los últimos minutos.

Los hechos ocurrieron en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, cuando futbolistas de ambos equipos comenzaron a encararse y lanzarse golpes, mientras otros integrantes de los conjuntos intentaban separarlos.

La situación terminó con seis tarjetas rojas, tres para cada equipo. Por parte del América fueron expulsados Dagoberto Espinoza, Emilio Lara y Ramón Juárez.

Mientras que por el New York Red Bulls recibieron la tarjeta roja Bazán, Mosquera y Benedetti.

Por otro lado, el conjunto neoyorquino se quedó con la victoria con marcador de 1-0, con anotación de Nehuen Benedetti.