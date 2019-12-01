América vence 5-3 al León en un partido lleno de goles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 22:50:15

León, Guanajuato, 17 de octubre de 2026.- El América consiguió una importante victoria como visitante al derrotar 5-3 al León, en un encuentro correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado este sábado en el Estadio León.

Las Águilas tomaron ventaja en el primer tiempo con anotaciones de Henry Martín, desde el punto penal, al minuto 24, y Carlos Álvarez al 34. Sin embargo, León reaccionó en la segunda mitad con un gol de José Alvarado al 53, aunque Erick Sánchez amplió nuevamente la ventaja americanista al 58.

En la recta final, Iván Moreno acercó a los locales al minuto 82, pero Óscar Perea respondió dos minutos después para el América. Brian Rodríguez marcó el quinto tanto de las Águilas al 90, mientras que Ismael Díaz anotó para León en el tiempo agregado, dejando el marcador definitivo de 5-3.

Con este resultado, el América sumó tres puntos en su visita a León y reforzó sus aspiraciones en el Apertura 2026, mientras que el conjunto esmeralda se quedó sin sumar en casa tras un partido en el que recibió cinco goles.