Alysa Liu conquista el oro olímpico y rompe sequía de 24 años para Estados Unidos

Milán, Italia, 19 de febrero de 2026.- Alysa Liu se convirtió en la primera patinadora de Estados Unidos en ganar el oro olímpico en la prueba individual femenina de patinaje artístico en 24 años, tras imponerse en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

La vigente campeona del mundo ofreció una actuación brillante en el programa libre disputado este jueves, remontando desde la tercera posición en la que se encontraba tras el programa corto. Liu firmó una puntuación total de 226.79 puntos, la mejor marca de su carrera, para coronarse campeona olímpica.

La medalla de plata fue para la japonesa Kaori Sakamoto, tricampeona mundial, quien sumó 224.90 unidades, mientras que su compatriota Ami Nakai obtuvo el bronce. Nakai, de 17 años, había llegado como líder tras el programa corto, pero descendió al tercer puesto en la clasificación final.

Con este triunfo, Liu pone fin a una sequía de más de dos décadas para el patinaje artístico femenino estadounidense, cuyo último oro olímpico había sido conseguido por Sarah Hughes en Salt Lake City 2002. Además, su título mundial del año pasado ya había significado romper una racha de 19 años sin campeonatos mundiales para Estados Unidos en esta disciplina.

Por su parte, Nakai ha protagonizado un ascenso meteórico esta temporada. Hace un año finalizó en el puesto 15 en los campeonatos nacionales de Japón, pero logró clasificarse a la Final del Grand Prix tras conquistar una victoria en el Grand Prix de Francia, consolidándose como una de las jóvenes promesas del patinaje artístico.

Así quedó el podio individual femenino de patinaje artístico:

1. Alysa Liu (Estados Unidos)

2. Kaori Sakamoto (Japón)

3. Ami Nakai (Japón)