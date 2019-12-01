Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 22:50:08

Altenberg, Alemania, 27 de noviembre de 2026.- La ciudad de Altenberg se convirtió en sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de bobsleigh y skeleton 2026-2027, competencia internacional que reúne a deportistas de distintas partes del mundo en disciplinas de invierno.

Las actividades oficiales se desarrollan del 27 al 29 de noviembre en el circuito SachsenEnergie-Eiskanal, donde durante los primeros días se realizaron entrenamientos y este viernes comenzaron las pruebas oficiales de la temporada.

La jornada inaugural de competencias incluyó las pruebas de monobob femenil, en la que las participantes descienden solas en un trineo, y skeleton varonil, disciplina en la que los atletas se deslizan acostados boca abajo y con la cabeza por delante.

El programa continuará este sábado 28 de noviembre con las pruebas de skeleton femenil, bobsleigh de dos hombres y una competencia mixta por equipos. Para el domingo están programadas las pruebas de bobsleigh de dos mujeres y cuatro hombres.

Con esta primera parada en Alemania, la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) da inicio a una nueva temporada de la Copa del Mundo, que continuará en otras sedes europeas durante los próximos meses.