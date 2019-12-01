Aguirre da lista de 25 convocados para amistosos de septiembre; Ochoa queda fuera, regresan Huescas, 'Chucky' y Lainez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 08:29:34

Ciudad de México, 29 de agosto del 2025.- El técnico Javier Aguirre presentó la convocatoria de 25 jugadores con los que la Selección Mexicana enfrentará en septiembre a Japón y Corea del Sur, en una gira por Estados Unidos.

La lista sorprendió por la ausencia de Guillermo Ochoa, actualmente sin equipo, y por el regreso de Rodrigo Huescas, tras superar sus problemas legales en Dinamarca. También destacan los llamados de Diego Lainez, Carlos Moreno y Germán Berterame, quienes destacaron en el microciclo realizado.

Para estos amistosos, Aguirre trabajó con un grupo de 24 futbolistas de la Liga MX durante tres días, lo que le permitió observar nuevas opciones rumbo a la Copa del Mundo 2026. El estratega tendrá al menos dos partidos al mes de septiembre a noviembre.

Convocatoria de México

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca).

Defensas: Rodrigo Huescas (FC Copenhague), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Juan José Sánchez Purata (Tigres UANL), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Mediocampistas: Edson Álvarez (Fenerbahçe), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Érick Sánchez (América).

Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (Tigres UANL), César Huerta (Anderlecht), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Hirving Lozano (San Diego FC), Alexis Vega (Toluca), Germán Berterame (Rayados).