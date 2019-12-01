Aguirre anuncia convocatoria del Tri para enfrentar a Islandia en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 22:13:17

Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó este miércoles la lista de futbolistas convocados para el partido amistoso frente a Islandia, que se disputará el próximo 25 de febrero.

El encuentro servirá como parte del proceso de preparación del combinado nacional rumbo a sus siguientes compromisos internacionales, además de representar una nueva oportunidad para que el estratega observe variantes y consolide su proyecto.

Los jugadores llamados para este compromiso son:



• Luis Ángel Malagón

• Raúl Rangel

• Carlos Acevedo

• Richard Ledezma

• Jesús Garza

• Jesús Gallardo

• Víctor Guzmán

• Israel Reyes

• Everardo López

• Diego Campillo

• Erik Lira

• Carlos Rodríguez

• Erick Sánchez

• Marcel Ruiz

• Denzell García

• Brian Gutiérrez

• Alexis Gutiérrez

• Efraín Álvarez

• Roberto Alvarado

• Armando González

• Guillermo Martínez

El duelo ante el representativo islandés se llevará a cabo el martes 25 de febrero en el Estadio Corregidora, en Querétaro, donde la afición podrá ver en acción a la nueva convocatoria del Tricolor.