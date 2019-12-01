Aguirre anuncia convocatoria del Tri para enfrentar a Islandia en Querétaro

Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó este miércoles la lista de futbolistas convocados para el partido amistoso frente a Islandia, que se disputará el próximo 25 de febrero.
El encuentro servirá como parte del proceso de preparación del combinado nacional rumbo a sus siguientes compromisos internacionales, además de representar una nueva oportunidad para que el estratega observe variantes y consolide su proyecto.
Los jugadores llamados para este compromiso son:
• Luis Ángel Malagón
• Raúl Rangel
• Carlos Acevedo
• Richard Ledezma
• Jesús Garza
• Jesús Gallardo
• Víctor Guzmán
• Israel Reyes
• Everardo López
• Diego Campillo
• Erik Lira
• Carlos Rodríguez
• Erick Sánchez
• Marcel Ruiz
• Denzell García
• Brian Gutiérrez
• Alexis Gutiérrez
• Efraín Álvarez
• Roberto Alvarado
• Armando González
• Guillermo Martínez
El duelo ante el representativo islandés se llevará a cabo el martes 25 de febrero en el Estadio Corregidora, en Querétaro, donde la afición podrá ver en acción a la nueva convocatoria del Tricolor.