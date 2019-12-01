Aguirre anuncia convocatoria del Tri para enfrentar a Islandia en Querétaro

Aguirre anuncia convocatoria del Tri para enfrentar a Islandia en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 22:13:17
Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó este miércoles la lista de futbolistas convocados para el partido amistoso frente a Islandia, que se disputará el próximo 25 de febrero.

El encuentro servirá como parte del proceso de preparación del combinado nacional rumbo a sus siguientes compromisos internacionales, además de representar una nueva oportunidad para que el estratega observe variantes y consolide su proyecto.

Los jugadores llamados para este compromiso son:


    •    Luis Ángel Malagón
    •    Raúl Rangel
    •    Carlos Acevedo
    •    Richard Ledezma
    •    Jesús Garza
    •    Jesús Gallardo
    •    Víctor Guzmán
    •    Israel Reyes
    •    Everardo López
    •    Diego Campillo
    •    Erik Lira
    •    Carlos Rodríguez
    •    Erick Sánchez
    •    Marcel Ruiz
    •    Denzell García
    •    Brian Gutiérrez
    •    Alexis Gutiérrez
    •    Efraín Álvarez
    •    Roberto Alvarado
    •    Armando González
    •    Guillermo Martínez

El duelo ante el representativo islandés se llevará a cabo el martes 25 de febrero en el Estadio Corregidora, en Querétaro, donde la afición podrá ver en acción a la nueva convocatoria del Tricolor.

Noventa Grados
