Afición del Atlético Morelia-UMSNH fue nombrada la mejor de la Liga TDP 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:34:38
Morelia, Michoacán, a 09 de octubre de 2025.- La afición del Atlético Morelia-Universidad Michoacana fue la mejor de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) en la Temporada 2024-2025 y para la presente campaña refrendó el primer lugar, pues el pasado viernes 3 de octubre protagonizó una gran entrada en el Estadio Universitario, lo que le valió para ser nombrada como la Mejor Afición de la jornada. 

“¡LA MEJOR AFICIÓN! 4,000 asistentes encendieron la casa de Atlético Morelia ante Bucaneros FC, en cánticos, pasión y energía que retumbaron en cada rincón del estadio... Porque cuando Morelia juega en casa… La tribuna también juega”, se lee en la publicación que realizó la Liga TDP a través de sus redes sociales. 

Este fue el primer juego de las escuadras femenil y varonil en su sede en el presente torneo, en ambos partidos la patada inicial estuvo a cargo de la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, durante la celebración deportiva también se contó con la participación de la Banda de Guerra Nicolaita, y se desarrollaron actividades artísticas y culturales que complementaron el ánimo y el corazón que los equipos y la afición le imprimieron a la justa. 

Cabe mencionar que, este día fue histórico, ya que la escuadra femenil hizo su presentación en la Liga TDP, obteniendo la victoria al derrotar 2-0 a Lobos ULMX, posteriormente el conjunto varonil también disputó su partido enfrentando a Bucaneros.

 

Noventa Grados
