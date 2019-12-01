Adidas presenta TRIONDA, balón oficial del Mundial 2026

Las Vegas, EUA, a 2 de octubre del 2025. - Este jueves 2 de octubre fue presentado el balón oficial del mundial 2026, TRIONDA, que rodará por las canchas de México, Estados Unidos y Canadá. De esta forma se alista aún más la fiesta más grande de selecciones en el mundo.

Tecnológicamente y en pro del rendimiento en el terreno de juego, la construcción de cuatro paneles está diseñada con costuras intencionalmente profundas y líneas en relieve estratégicamente colocadas junto a íconos del país en relieve, creando una superficie de bola que produce una estabilidad óptima en vuelo al garantizar que haya suficiente resistencia y distribución uniforme a medida que viaja por el aire.

Por si no fuera poco, tiene detalles de los tres países que albergarán la Copa del Mundo. En primera instancia, se incluye una estrella para los Estados Unidos, una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Los íconos se presentan como gráficos en los diseños de los paneles, además de estar sutilmente grabados en relieve en la base mate de la pelota.

El TRIONDA tiene un chip montado en el lateral que es el sensor de movimiento de la unidad de medición inercial (IMU) de 500 Hz que se encuentra dentro de una capa especialmente creada en uno de los cuatro paneles.