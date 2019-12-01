Abanderan a queretanos rumbo a Juegos Nacionales Populares 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 12:24:11
Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, junto al director de Calidad para el Deporte, Manuel Copello, abanderaron a las y los 116 integrantes de la delegación representante del estado en los Juegos Nacionales Populares 2025, a realizarse del 2 al 11 de noviembre en Oaxtepec, Morelos.

Iridia Salazar felicitó a todas y todos los participantes por la decisión de integrar el deporte en sus vidas, pues no es sencillo el tener un balance entre los estudios y el deporte. Puso como ejemplo una de sus experiencias en donde como competidora, se le pedía mirar a sus oponentes a los ojos, les invitó a que hicieran lo mismo, pues eso les ayudará a tener confianza y controlar sus miedos.

“Demuéstrenle de qué están hechos y de lo que son capaces; confíen plenamente en ustedes. No hay nadie mejor que ustedes; esa mentalidad de pensamiento y este concepto debe de predominar todo el tiempo. Les deseo mucho éxito, porque Querétaro es tierra de campeones”, expresó.

Dicho evento tiene el objetivo de promover la práctica deportiva en zonas de alta marginación, el cual, es una alternativa positiva para el desarrollo integral en la niñez y en la juventud; a este, asistirán deportistas de las disciplinas de futbol popular, futbol bandera blanca, artes marciales y boxeo, quienes buscarán superar los resultados del año 2024: un oro, cuatro platas y dos bronces.

