Álvaro Fidalgo expresa orgullo tras ser convocado a la Selección Mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 23:01:20

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- El futbolista Álvaro Fidalgo ofreció sus primeras declaraciones como integrante de la Selección Mexicana de Fútbol, destacando el vínculo personal que ha construido con el país desde su llegada.

El mediocampista, actual jugador del Real Betis, señaló que su decisión de representar a México responde a las experiencias vividas durante los últimos cinco años, así como al sentido de pertenencia que ha desarrollado.

“Llegué al país hace cinco años y fue un cúmulo de muchas cosas, vivencias, conocer a grandísimas personas, todo lo que viví en el país, cómo me transformó en muchísimos aspectos. Es un sentimiento de pertenencia muy importante para mí, lo siento como mi casa”, expresó.

Fidalgo añadió que vestir la camiseta del combinado nacional representa un motivo de orgullo, por lo que aseguró sentirse feliz y comprometido con esta nueva etapa en su carrera.

“Estoy muy feliz de estar aquí, de representarlo y con mucho orgullo, la verdad”, concluyó.