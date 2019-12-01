30 de enero, equipos del Atlético Morelia-UMSNH regresan a la actividad de la Liga TDP

30 de enero, equipos del Atlético Morelia-UMSNH regresan a la actividad de la Liga TDP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 19:45:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de enero de 2026.- Luego de casi dos meses del receso invernal, la Liga de Tercera División Profesional (TDP) tanto femenil como varonil reanudará sus actividades el próximo 30 de enero, día en el que entrarán en acción los dos equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana. 

La escuadra femenil visitará a Lobos ULMX en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Grupo 5, que se llevará a cabo en el Estadio ULM de Celaya. Mientras que el conjunto varonil recibirá al Deportivo Zitácuaro en encuentro perteneciente a la fecha 12 del sector 11 y que tendrá como sede el Estadio Universitario Hidalgo. 

Además del duelo ante Lobos, las nicolaitas tendrán ocho juegos más y concluirán la fase regular el 27 de marzo recibiendo a San Juan del Río. Por su parte, los Zorros disputarán nueve encuentros más, además de una jornada de descanso, cerrando la etapa regular el 10 de abril siendo anfitrión del Deportivo Sahuayo.  

Cabe recordar que, tras las primeras nueve fechas, el Atlético Morelia-UMSNH femenil marcha como segundo lugar del Grupo 5 con 24 puntos, producto de ocho triunfos, una derrota, 25 goles a favor y seis en contra. 

Por otro lado, el Atlético Morelia-UMSNH varonil es líder del Grupo 11 con 24 unidades, luego de ocho victorias, dos tropiezos, 35 tantos anotados y 15 recibidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un hombre en Uruapan, Michoacán, resultó herido
Ultiman a tiros a un automovilista en Uruapan, Michoacán
Hallan cuerpo sin vida en Corregidora, Querétaro
Caen 6 presuntos extorsionadores en Iztapalapa; habrían agredido a una persona
Más información de la categoria
Homicidio de familia moreliana urge a legislar en materia de desaparición, desplazamiento y búsqueda de personas: Reyes Galindo
ICE priva de la vida a otra persona en Minneapolis, confirma jefe de Policía
Por presunta extorsión, detienen a cinco elementos de la GC de Morelia
Cae presunto homicida de familia de intérpretes de Congreso de Michoacán; fue capturado en Morelos
Comentarios