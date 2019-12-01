30 de enero, equipos del Atlético Morelia-UMSNH regresan a la actividad de la Liga TDP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 19:45:10

Morelia, Michoacán, a 24 de enero de 2026.- Luego de casi dos meses del receso invernal, la Liga de Tercera División Profesional (TDP) tanto femenil como varonil reanudará sus actividades el próximo 30 de enero, día en el que entrarán en acción los dos equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana.

La escuadra femenil visitará a Lobos ULMX en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Grupo 5, que se llevará a cabo en el Estadio ULM de Celaya. Mientras que el conjunto varonil recibirá al Deportivo Zitácuaro en encuentro perteneciente a la fecha 12 del sector 11 y que tendrá como sede el Estadio Universitario Hidalgo.

Además del duelo ante Lobos, las nicolaitas tendrán ocho juegos más y concluirán la fase regular el 27 de marzo recibiendo a San Juan del Río. Por su parte, los Zorros disputarán nueve encuentros más, además de una jornada de descanso, cerrando la etapa regular el 10 de abril siendo anfitrión del Deportivo Sahuayo.

Cabe recordar que, tras las primeras nueve fechas, el Atlético Morelia-UMSNH femenil marcha como segundo lugar del Grupo 5 con 24 puntos, producto de ocho triunfos, una derrota, 25 goles a favor y seis en contra.

Por otro lado, el Atlético Morelia-UMSNH varonil es líder del Grupo 11 con 24 unidades, luego de ocho victorias, dos tropiezos, 35 tantos anotados y 15 recibidos.