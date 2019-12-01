UNAM Centro Cultural invita al 3er. Festival de Día de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 22:38:47

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2025.– El UNAM Centro Cultural Morelia, invita al público en general al Tercer Festival de Día de Muertos UNAM “La casa de la mano en la reja”, que se llevará a cabo el próximo 1° de noviembre de 18:00 a 23:00 horas, en las instalaciones del Centro Cultural, ubicadas en Av. Acueducto No. 19, esquina con la Calzada Fray Antonio de San Miguel, en el Centro Histórico de Morelia.

Inspirado nuevamente en la emblemática leyenda moreliana “La mano en la reja”, este festival se ha consolidado como una de las celebraciones culturales más representativas de la ciudad, combinando arte, tradición e identidad universitaria.

Este tercer encuentro contará con un amplio programa de actividades gratuitas que incluye más de 55 opciones entre conciertos, teatro, exposiciones, talleres, recorridos narrados y presentaciones artísticas dirigidas a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y público en general.

El festival iniciará con el concierto inaugural “El canto de la Catrina”, a cargo de la soprano Tania Sabaut, seguido por el tradicional concurso y pasarela “El sueño de las Catrinas y los Catrines”, una celebración de la creatividad y el colorido característico de esta fecha. El registro puede realizarse en el siguiente enlace: https://forms.gle/z77fyGcq9TkCebX17

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de ofrendas, instalaciones y exposiciones como la Ofrenda colectiva del UNAM Centro Cultural Morelia y ofrenda textil en honor a la zona lacustre, sobre la Calzada San Diego; las instalaciones “Tzompantli” y “Catrinas. La elegancia del más allá”, en colaboración con la Secretaría de Turismo de Morelia y las exposiciones “Entre catrinas, dibujos y calaveras” y “Kejtsitakua Animecheri. Ofrenda a las ánimas”, que conjugan arte, memoria y tradición.

El público podrá participar en más de 20 talleres para todas las edades, entre ellos: Pinceles y calaquitas, Calaveritas de azúcar, Decoración de pan de muerto, Papel picado, Modelado de calaveritas y catrinas de barro o Velas para el alma, éste último en colaboración con Tec Milenio.

Asimismo, se realizarán recorridos narrados cada 30 minutos de la leyenda “La mano en la reja”, guiados por Rocío Kuri y Jaime Homar García, en el sótano del Centro Cultural, un espacio cargado de historia y misticismo.

También este año, en colaboración con la Universidad Vasco de Quiroga se realizará la presentación de alebrijes y recuerdos.

El programa musical incluirá presentaciones de artistas y agrupaciones de Tecmilenio Morelia, el Coro de Adultos Mayores del UNAM Centro Cultural Morelia, Alondra Patiño, Christian Ahmed Soto, Carlos Maciel y el Dueto Pirericha “Sïrankua”, con conciertos que se llevarán a cabo en el patio y desde los balcones hacia la Calzada San Diego.

Como cierre, el público disfrutará del espectáculo musical “Coco, el musical”, presentado por la Compañía Broadway Valladolid, y del “Concierto de bienvenida para las ánimas. Sési janónkakua animecheeri”, una emotiva despedida dedicada a las almas que regresan.

El Tercer Festival de Día de Muertos UNAM “La casa de la mano en la reja” reafirma el compromiso de la UNAM con la difusión de las tradiciones mexicanas, el arte y la cultura viva de Michoacán, a través de un espacio de encuentro comunitario y gratuito.

El programa completo puede consultarse en: www.enesmorelia.unam.mx. Para mayores informes, comunícate al 4434 100 517 o a través de las redes sociales de Facebook e Instagram: UNAM Centro Cultural Morelia.