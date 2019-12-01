Claudia Sheinbaum presenta Plan Michoacán; promete acciones concretas contra la inseguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 08:37:30

Ciudad de México, 4 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el lanzamiento del Plan Michoacán, propuesta integral que buscará erradicar la crisis de violencia en el estado y reconstruir la paz desde las bases.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo anunció que dicho Plan tendrá tres ejes fundamentales: Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico y Educación y Cultura para la Paz.

El anuncio de la mandataria federal se da tras el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, del que reafirmó se esclarecerá y no quedará impune.

“Nuestro compromiso es llegar a la verdad y hacer justicia”, declaró.

En cuanto al Plan Michoacán, la jefa del Ejecutivo federal detalló que el plan se construirá desde abajo, con participación activa de comunidades originarias, autoridades tradicionales e iglesias. El objetivo es presentar acciones concretas en los próximos días, con tres ejes fundamentales:

Seguridad y justicia: Refuerzo de la presencia federal en Michoacán, con enfoque en la protección ciudadana y el combate a la impunidad.

Desarrollo económico: Garantías de seguridad social para agricultores y apoyo a las economías locales.

Educación y cultura para la paz: Promoción de valores comunitarios, formación ciudadana y reconstrucción del tejido social.