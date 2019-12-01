Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, la elegida por el Movimiento del Sombrero para encabezar Uruapan

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, la elegida por el Movimiento del Sombrero para encabezar Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 09:49:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 4 de noviembre del 2025.- Los rumores se confirmaron, la esposa del alcalde asesinado, Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido propuesta como la nueva presidenta municipal de Uruapan, Michoacán así lo confirmó Carlos Bautista Tafolla, diputado local independiente del Movimiento del Sombrero.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Bautista Tafolla aseguró que la propuesta para que Grecia Quiroz sea la nueva munícipe de Uruapan ya fue enviada al Congreso de Michoacán, a la espera de su aprobación.

“Fue una decisión realmente muy fácil, todas las personas estuvimos de acuerdo, tiene todo el conocimiento, estaba trabajando con Carlos desde los inicios”, declaró.

“No hubo ninguna objeción, conoce el proyecto desde el principio, es la mejor persona que puede encabezar (Uruapan)”, aseguró.

Ahora el nombramiento de Grecia Quiroz como nueva presidenta municipal de Uruapan está en manos del Congreso de Michoacán, quien deberá decidir si acepta o rechaza la propuesta.

Cabe recordar que el alcalde Carlos Manzo fue asesinado durante la noche del sábado en un evento público, lo cual ha generado un sinfín de manifestaciones ciudadanas que muestran el hartazgo social por la inseguridad que se vive en el estado de Michoacán y otras partes del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a segundo presunto implicado en doble homicidio ocurrido en Pátzcuaro, Michoacán 
Ataque armado en Tepito, Ciudad de México, deja una persona muerta y un herido
Aseguran estupefacientes en LC, Michoacán; inician investigación 
Vinculan a proceso a chofer del servicio público de Morelia, Michoacán por posesión de arma de fuego
Más información de la categoria
Gobernador bajo sospecha: Filtraciones militares y la DEA salpican directamente a la familia de Ramírez Bedolla; crimen habría financiado su campaña
Libre tránsito en autopistas de Michoacán; Segob mantiene atención permanente
Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, la elegida por el Movimiento del Sombrero para encabezar Uruapan
Claudia Sheinbaum presenta Plan Michoacán; promete acciones concretas contra la inseguridad
Comentarios