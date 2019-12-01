Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, la elegida por el Movimiento del Sombrero para encabezar Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 09:49:58

Uruapan, Michoacán, 4 de noviembre del 2025.- Los rumores se confirmaron, la esposa del alcalde asesinado, Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido propuesta como la nueva presidenta municipal de Uruapan, Michoacán así lo confirmó Carlos Bautista Tafolla, diputado local independiente del Movimiento del Sombrero.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Bautista Tafolla aseguró que la propuesta para que Grecia Quiroz sea la nueva munícipe de Uruapan ya fue enviada al Congreso de Michoacán, a la espera de su aprobación.

“Fue una decisión realmente muy fácil, todas las personas estuvimos de acuerdo, tiene todo el conocimiento, estaba trabajando con Carlos desde los inicios”, declaró.

“No hubo ninguna objeción, conoce el proyecto desde el principio, es la mejor persona que puede encabezar (Uruapan)”, aseguró.

Ahora el nombramiento de Grecia Quiroz como nueva presidenta municipal de Uruapan está en manos del Congreso de Michoacán, quien deberá decidir si acepta o rechaza la propuesta.

Cabe recordar que el alcalde Carlos Manzo fue asesinado durante la noche del sábado en un evento público, lo cual ha generado un sinfín de manifestaciones ciudadanas que muestran el hartazgo social por la inseguridad que se vive en el estado de Michoacán y otras partes del país.