Una alianza con la música para construir comunidades de paz: Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 19:10:28

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- Para coadyuvar a la reconstrucción del tejido social, la diputada local Brissa Arroyo Martínez acercará la cultura, el arte y la música a cada rincón de la ciudad.

Para ello, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), se reunió con Raúl Olmos Torres, Rector del Conservatorio de las Rosas, para acompañar y respaldar las diversas acciones que realiza la institución, además de impulsar una agenda de trabajo conjunta.

De est forma, la diputada local se sumó a la iniciativa para concretar la participación del Conservatorio de las Rosas en la Sorbonne Université de París.

Se tiene contemplado el recital con el Cuarteto de Cuerdas del Conservatorio de las Rosas el 12 de marzo en el anfiteatro Richeliu y concierto de orquesta de la Sorbonne Université.

Brissa Arroyo agradeció al Rector del Conservatorio de las Rosas, Raúl Olmos Torres así como a José Luis Gálvez, Alessandro Orso y Julián Martínez maestros del Conservatorio.

Pormenorizó la intención de implementar una ruta de trabajo conjunta para acercar el arte y la cultura como un instrumento de cambio y seguir construyendo comunidad.

El Conservatorio de las Rosas cuenta, entre otros programas, con La caravana de los instrumentos y Música por la vida que están siendo considerados y paralelamente se explorarán otros mecanismos de participación entre esta emblemática institución y la Congresista, Brissa Arroyo.

"Debemos fomentar en las nuevas generaciones una nueva forma de convivencia, con paz, estabilidad social y un entorno en armonía, romper con inercias heredadas y hacerles ver que sí es posible otro mundo", agregó Brissa Arroyo.