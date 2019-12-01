¡Tradición, música y sabor! Todo lo que debes saber del Concurso Artístico de Zacán 2026

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- El Concurso Artístico de la Raza P’urhépecha celebrará 53 años de llevarse a cabo, los días 17 y 18 de octubre en San Pedro Zacán, municipio de Los Reyes, donde se reunirán pireris, orquestas, bandas y grupos de danza de las cuatro regiones purhépecha, informó la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum).

La titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, señaló que este concurso fortalece la transmisión de saberes entre generaciones y la preservación del patrimonio cultural de los pueblos originarios, por lo que resulta fundamental impulsar la participación de niñas, niños y jóvenes. Asimismo, destacó que el Gobierno estatal destinó más de 800 mil pesos para su realización.

El presidente del Comité Organizador, Elías Oseguera Méndez, subrayó que la permanencia del encuentro es resultado del trabajo colectivo de la comunidad de Zacán. Informó que el 17 de octubre, a partir de las 16:00 horas, se realizará la fase eliminatoria de pireris, orquestas y danzas; el día 18 tendrán lugar las finales y la participación de bandas musicales, incluida la modalidad infantil. La final y clausura están programadas para las 17:00 horas.

El subsecretario de Promoción Turística, Alejandro Hernández Torres, resaltó la contribución del concurso a la difusión de las tradiciones y al desarrollo artístico de las nuevas generaciones. Durante la presentación también se entregó un reconocimiento a Tata Pablo Sebastián por su trayectoria y aportaciones a la preservación de la cultura purhépecha.

La celebración incluirá la 23 Feria del Atole y la 15 Muestra de Cocina Tradicional Purhépecha, esta última coordinada por Vanessa Saucedo. El 18 de octubre habrá alborada, torneo de uarhukua, encuentros de basquetbol y futbol, y misa concelebrada. Las festividades concluirán el 19 de octubre, a las 11:00 horas, con el tradicional Toro de Once. La programación completa puede consultarse en las redes oficiales del Concurso Artístico de la Raza P’urhépecha de Zacán en Facebook.