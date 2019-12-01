Todo listo para la XV Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina 2025

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- Con orgullo, el Gobierno de Morelia anunció la realización de la XV Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina 2025, que se llevará a cabo del 19 de octubre al 2 de noviembre en la tenencia de Capula, cuna de la emblemática catrina de barro. Este evento, impulsado por el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), reafirma el compromiso de impulsar el desarrollo económico de las tenencias y fortalecer las tradiciones que dan identidad a las y los morelianos.

La titular de SEFECO, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que en su edición número quince, la Feria reunirá a 190 artesanos locales y 15 invitados de municipios michoacanos como Zitácuaro, Salvador Escalante, Erongarícuaro, Tangancícuaro, Tlalpujahua, Maravatío y Tzintzuntzan. Asimismo, resaltó que el Gobierno de Morelia trabaja de manera coordinada con dependencias como la Dirección de Mercados, la Secretaría de Servicios Públicos y la Policía de Morelia, para garantizar un evento seguro, ordenado y con gran afluencia de visitantes.

“Este tradicional evento tiene como objetivo celebrar la festividad y preservar con ello la tradición alfarera de la tenencia, que se ha posicionado de manera nacional e internacional. La feria representa el mayor escaparate comercial del año para los artesanos de Capula, quienes además de ofertar una gama de diseños muy diferentes y variados de nuestra tradicional catrina, también ponen a la venta losa, decoración y otras piezas de barro”, afirmó Herrera Calderón.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre gobierno, comité organizador y comunidad artesanal: “Estamos profundamente orgullosos del talento, de la creatividad y del arte que generan los artesanos. Este sería ya el séptimo año en que tenemos el honor de acompañar la Feria de la Catrina, un esfuerzo que no se hace en una semana, sino que lleva meses de planeación con los artesanos, la jefa de tenencia y todas las dependencias del Gobierno del Ingeniero Alfonso Martínez. Gracias a este trabajo, año con año la Feria sigue creciendo”.

En representación de los artesanos, Alejandro Romero, presidente del Patronato de la Feria de la Catrina, expresó que esta edición será especial: “Este año va a ser uno de innovación, con muchas sorpresas. Lo que más queremos los artesanos es que no se olviden de nosotros. Han sido 15 años de esfuerzo y sueños compartidos, y hoy seguimos de pie gracias al apoyo de todos”.

Durante la presentación también participó la jefa de tenencia, Diana Isela Sagrero, quien señaló: “Celebramos con orgullo 15 años de historia, de manos que moldean el barro y corazones que preservan nuestras tradiciones. La Catrina, símbolo de nuestra visión única sobre la vida y la muerte, será nuevamente el rostro de nuestra feria. Nuestras tradiciones están más vivas que nunca”.

El acto contó con la presencia del maestro Juan Torres Calderón, reconocido escultor moreliano, quien se sumó al llamado a seguir preservando las raíces culturales y artísticas que hacen de Capula un referente de identidad michoacana.