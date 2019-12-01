Todo listo para la Feria de la Cantera y el Textil de Pedro Escobedo

Pedro Escobedo, Querétaro, 27 de enero del 2026.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, anunció la Feria de la Cantera y el Textil 2026, que se llevará a cabo en la comunidad de Escolásticas, en el municipio de Pedro Escobedo, del 6 al 10 de febrero, con actividades culturales, artísticas y deportivas, como una forma de apostar por las industrias creativas como un motor real de desarrollo económico, social y cultural.

“Cuando hablamos de industrias creativas, hablamos de talento, de conocimiento heredado, de innovación y de comunidad. Hablamos de oficios que no solo producen objetos, sino identidad, arraigo y futuro. Y en ese sentido, la cantería ocupa un lugar central en la historia de Querétaro”, señaló.

Destacó que la cantera es una técnica milenaria heredada desde las civilizaciones antiguas y perfeccionada a lo largo de los siglos, una práctica que combina fuerza, precisión, sensibilidad artística y profundo conocimiento del material; agregó que en Querétaro, la cantera no solo ha dado forma a templos, plazas, conventos y edificaciones emblemáticas, sino que ha modelado también el paisaje urbano y la memoria colectiva.

Por eso, apuntó López Birlain, desde la Secretaría de Cultura se reconoce y dignifica el arte de las y los cantereros, no únicamente como portadores de una tradición, sino como creadores contemporáneos capaces de dialogar con la arquitectura, el diseño y las nuevas dinámicas del mercado cultural.

En ese contexto, anunció que la SECULT vinculará a las y los cantereros de Pedro Escobedo con un despacho de arquitectura de gran relevancia, en el marco del Congreso Internacional de Arquitectura, que se llevará a cabo del 16 al 18 de marzo en el Teatro de la Ciudad, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades, generar redes profesionales y colocar el trabajo artesanal queretano en escenarios de alto impacto nacional e internacional.

A su vez, el presidente municipal de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz, dio a conocer parte del programa de la feria y resaltó que se espera la asistencia de alrededor de 10 mil personas por día en el recinto ferial y en las diversas actividades que se llevarán a cabo en las calles de Escolásticas, entre las que destaca las visitas a los talleres de cantera del municipio.

El Alcalde destacó la importancia de revalorar el trabajo de los artesanos del municipio y de todo el estado, por lo que esta vez las actividades artesanales, culturales y artísticas de la feria se llevarán a las calles de la comunidad, a efecto de que la gente lo aprecie, lo valore y lo disfrute.

Las actividades de la feria pueden consultarse en la página del municipio y en las redes sociales de la SECULT. A la conferencia asistieron también el director de Turismo de Pedro Escobedo, Mario Uriba Barrón; Nelly Aejo Hernández, secretaria de Desarrollo Sustentable del municipio, y Yocelín Morales Lizardi, reina de la feria.