Todo listo para “La Cumbre del Huapango” en Pinal de Amoles, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 14:35:42

Pinal de Amoles, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- El municipio de Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda de Querétaro, se encuentra listo para recibir a visitantes y participantes del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco 2026, conocido como “La Cumbre del Huapango”, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo.

La coordinación de Turismo municipal informó que ya se realizan los preparativos y la decoración del municipio para recibir a los huapangueros que participarán en uno de los encuentros culturales más importantes de la región. Este certamen tiene como objetivo preservar el tradicional “baile sobre madera” y fortalecer los lazos culturales entre los seis estados que integran la región Huasteca.

Para esta edición se espera la participación de cientos de parejas en diversas categorías, quienes buscarán coronarse en esta plataforma nacional que año con año posiciona a Pinal de Amoles como uno de los principales escenarios del huapango huasteco.

El evento también representa una importante oportunidad para el sector turístico local, ya que se prevé ocupación hotelera total y una significativa derrama económica para prestadores de servicios, artesanos y negocios gastronómicos del municipio.

Además del concurso, el municipio se prepara para la Feria de Pinal de Amoles 2026, que se realiza en torno al Día de San José, el 19 de marzo. La celebración incluye conciertos, jaripeos, bailes populares, la coronación de la reina, juegos mecánicos y una amplia oferta de gastronomía local.

Entre las presentaciones musicales programadas destacan Los Dos Carnales y Geru y su Legión, quienes se presentarán el 21 de marzo como parte de las actividades festivas.

Con estas celebraciones, Pinal de Amoles reafirma su papel como uno de los principales destinos culturales y turísticos de la sierra queretana.