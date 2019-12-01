Todo listo para el programa artístico y cultural de Día de Muertos en Morelia: SeCultura

Morelia, Michoacán; a 28 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura), invita a la ciudadanía en general, turistas y visitantes a disfrutar del programa especial de actividades culturales y artísticas con motivo del Día de Muertos, que se realizarán del 30 de octubre al 2 de noviembre en distintos puntos de la capital michoacana.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, resaltó que la agenda promovida por el municipio combina el arte, las tradiciones y la participación comunitaria en espacios públicos, para el disfrute de las familias.

Destacó que a partir del 31 de octubre iniciará el montaje y exhibición de altares y tapetes, actividad en la que participan más de 25 instituciones, mostrando su talento, creatividad e interés por preservar las tradiciones, en espacios como la Calzada Fray Antonio de San Miguel, la Plaza Villalongín, Plaza Jardín Morelos y Plaza Carrillo. Cabe señalar que la muestra permanecerá hasta el 2 de noviembre.

Las actividades programadas iniciarán el 30 de octubre, con la Procesión Purépecha representada por la Preparatoria Federal por Cooperación “Melchor Ocampo” (PREFECO), la cual dará inicio a las 18:00 horas, y avanzará sobre la Avenida Madero; ese mismo día se realizará la proyección del documental “Memoria del Espacio: Leyendas del Centro Histórico de Morelia” en la Plaza Jardín Morelos, a las 19:00 horas.

El 31 de octubre, la agenda continúa con más actividades desde las 17:30 horas en la Plaza Jardín Morelos, a cargo de la PREFECO “Melchor Ocampo”. Además, a las 19:00 horas, se podrá disfrutar del espectáculo musical “Coco” de la Compañía Broadway Valladolid.

El 1 de noviembre, la ciudad se llenará de color con los módulos de maquillaje de catrinas y catrines, que se ubicarán en las plazas mencionadas, a partir de las 14:00 horas, para que paseantes y familias se integren a la celebración, convirtiéndose en catrinas y catrines.

Ese día, en punto de las 17:00 horas, iniciarán las presentaciones artísticas y batucada de la Universidad TecMilenio, frente a Catedral; y el tradicional Desfile de Catrinas y Catrines iniciará a las 18:00 horas, partiendo de la Fuente de las Tarascas sobre la Avenida Madero, hacia la calle Abasolo. El registro para participar en el desfile se puede realizar en el siguiente link: https://acortar.link/XurOA4.

Por otro lado, en UNAM Centro Cultural Morelia llevará a cabo el Tercer Festival de Día de Muertos “La Casa de la Mano en la Reja”, con diversas actividades a lo largo del día 1 de noviembre. Mientras, en el Andador El Nigromante se mantendrá la exposición fotográfica “Xantolo, una tradición de la Huasteca Potosina” del artista Jorge Cervera Méndez.

Con estas actividades, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de preservar y difundir las tradiciones al tiempo que fortalece la oferta cultural y turística de la ciudad durante una de las celebraciones más emblemáticas de nuestro país.