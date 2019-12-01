Todo listo para el Festival del Sarape 2025 en Colón, Querétaro

Colón, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- El presidente municipal de Colón, Gaspar Ramón Trueba Moncada presentó el “Festival del Sarape 2025” que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre en la plaza Soriano, con el objetivo de rendir homenaje al arte textil y a la cultura mexicana.

Durante la presentación del evento, el alcalde destacó que el festival incluirá el Sexto Concurso Nacional del Sarape, en el que se exhibirán 50 piezas artesanales provenientes de distintos estados del país, lo que representa el doble de participación respecto al año anterior.

“En Colón, las tradiciones no se cuentan… se tejen. Este festival es un homenaje al arte que nace en los telares y al corazón de nuestra gente”, expresó Trueba Moncada, al señalar que la producción artesanal del municipio “está trascendiendo fronteras y llevando con orgullo el nombre de Colón por todo México”.