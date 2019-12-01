Tiaré Scanda cautiva con lectura en voz alta en la 5ta Feria Internacional del Libro de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 11:34:06

Morelia, Michoacán; 01 de octubre de 2026.- La esperada participación de la actriz Tiaré Scanda conquistó al público de la Quinta Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), con una lectura en voz alta de textos de la escritora y periodista Cristina Pacheco, que emocionó a las y los asistentes a la fiesta literaria.

Cabe recordar que esta feria es organizada por el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura).

La feria moreliana sigue creciendo año con año con presentaciones como lo son estas lecturas en voz alta del programa “Territorio Lector” del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Durante su presentación, Tiaré Scanda interpretó fragmentos de “Mar de Historias”, “Apariciones” y “Humo en tus ojos”, de Cristina Pacheco, autora que elogió por haber “logrado comprender el alma humana” gracias a su sensibilidad y a su permanente cercanía con las historias de la gente.

La actriz agradeció que la lectura fuera acompañada por una intérprete de Lengua de Señas Mexicana en el Foro Marrakech, al considerar que este tipo de acciones permiten que la literatura llegue a más personas y construyen espacios culturales más incluyentes.

Tras conquistar a morelianas y morelianos con su voz y estilo de lectura, invitó a la ciudadanía a aprovechar estos encuentros culturales que acercan a las personas y permiten conectar entre sí.

Asimismo, compartió que en las próximas semanas regresará a la capital michoacana para participar en el Festival Internacional de Cine de Morelia (Ficm), donde presentará el cortometraje “Azucena”.



Al concluir la actividad, Tiaré Scanda permaneció varios minutos conviviendo con el público; firmó autógrafos, se tomó fotografías, así como escuchó a las y los asistentes, quienes reconocieron su calidez y cercanía en el marco de la feria del libro.

Cabe recordar que la 5ta Fillm continuará hasta el 04 de octubre con diversas presentaciones editoriales, charlas, talleres y conversatorios. La cartelera de actividades se encuentra en www.fillm.com.mx/programa