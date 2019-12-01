Tapetes florales visten de gala a Morelia para el Festival de Música

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 14:39:59

Morelia, Michoacán; 14 de noviembre de 2026.- Entre dragones, peces japoneses y un gran colorido, la Calzada Fray Antonio de San Miguel ya se encuentra vestida de gala con los tapetes florales de Patamban, inaugurados con motivo del 38 Festival Internacional de Música de Morelia "Miguel Bernal Jiménez".

La administración encabezada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su apoyo a este festival que, con musicos de todos los rincones del mundo, hace latir a Morelia y refuerza su nombramiento como Ciudad Creativa de la Música.

Acompañada de artesanos de Patamban y miembros de su patronato, la directora del festival, Verónica Bernal Vargas, inauguró el recorrido de tapetes que convierte a la calzada en un pasaje lleno de color y tradición.

Turistas, visitantes, morelianos y morelianas disfrutaron del bello trabajo artesanal que conjunta más de mil variedades diferentes de flores y elementos naturales, para representar motivos típicos de Michoacán y Asia, región conmemorada en esta edición.

De esta manera, en teatros, calles y sitios históricos de Morelia comienza a vivirse el Festival de Música "Miguel Bernal Jiménez" que continuará hasta el 22 de noviembre dando continuidad a la temporada de festivales de nuestra ciudad, que la consolidan como una capital cultural.