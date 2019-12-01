“Surco y memoria” de Víctor López, expiación inaugural de la galería de Centro Cívico de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 15 de abril de 2026.- La titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, Martha Daniela Salgado Márquez, inauguró la Galería de Centro Cívico con la expiación del artista plástico Víctor López “Surco y memoria”, la cual está durante un mes en este nuevo recinto, para que todos los ciudadanos que acudan a realizar algún trámite puedan admirarla.

Salgado Márquez explicó que esta nueva galería está instalada en el antiguo salón de Cabildo del ayuntamiento de Querétaro, y tiene la finalidad de descentralizar el arte y la cultura del primer cuadro de la ciudad.

“Que esta galería no solamente permanezca esta administración, sino sea un ejemplo de muchas administraciones; la cultura no solamente tiene que estar en el Centro Histórico, es una descentralización”,

Recalcó que este recinto artístico servirá para dar un espacio abierto al público y a la ciudadanía en general, para apoyar a artistas locales.

Por su parte, el artista plástico, Víctor López, resaltó que el papel del arte en la sociedad es ayudar a la construcción de la comunidad, por lo que su obra representa un encuentro con el México profundo, con las raíces, y la cotidianidad de la vida en las comunidades mexicanas.

“Mi obra evoca a una memoria, si bien, ya soy más queretano que oaxaqueño, obviamente Oaxaca siempre va estar presente, no solo es hablar de Oaxaca, de una comunidad, yo hablo de un México profundo, un México que se encuentra también en la sierra de Querétaro; de esas noches, esas mañanas donde despierta nuestra gente de montaña que siguen generando estos vínculos sociales y tenemos que seguir volteando ver esos gestos sociales”.

Agradeció a las autoridades municipales y estatales por continuar abriendo espacios culturales para que todos puedan tener acceso, sin importar el espacio, lugar y tiempo, ya que desde una sede gubernamental, también se pueden admirar obrar.

Cabe mencionar que, Víctor López es originario del estado de Oaxaca y tiene 20 años de residencia en Querétaro, en andar artístico cuenta con más de 60 exposiciones colectivas tanto en México como en el extranjero, ya que en sus trazos plasma la cosmovisión, idiosincracia, sincretismos y actualidad de los pueblos originarios, de los hambres y mujeres de maíz.