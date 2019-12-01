Sorprende la Banda de Música de la XII Región Militar con flashmob a decenas de morelianos en la Cerrada de San Agustín

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 22:27:07

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto del 2025.- La Banda de Música de la XII Región Militar realizó un flashmob en la Cerrada de San Agustín, en Morelia.

Este actividad sorpresa, que fue organizado por la 21/a. Zona Militar, tiene como objetivo fortalecer la conexión entre la ciudadanía y el ejército.

Los asistentes, quienes se mostraron sorprendidos al escuchar las notas musicales de los militares, se unieron al ambiente festivo y entre aplausos y sonrisas se mostraron contentos ante el evento.

La Banda de Música de la XII Región Militar, con su profesionalismo y pasión, dejó una huella imborrable en los corazones de los morelianos, reafirmando que la música es un lenguaje universal que puede transformar y enriquecer nuestras vidas.