Normalistas de Michoacán incendian vehículo en la carretera Morelia – Pátzcuaro y desatan caos vial en plena noche

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 01:05:30

Morelia, Mich., a 5 de noviembre de 2025.- Una nueva jornada de tensión se vivió este martes en la carretera Morelia – Pátzcuaro, donde un grupo de presuntos estudiantes normalistas incendió un vehículo compacto en medio de la vialidad, generando alarma entre automovilistas y obligando a una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 24, en las inmediaciones de la tenencia de Tiripetío, donde los jóvenes mantenían un bloqueo como parte de sus protestas recurrentes en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, los manifestantes detuvieron un automóvil —al parecer un Aveo blanco— y, tras bajar por la fuerza a su conductor, le rociaron combustible y lo incendiaron.

Tras provocar el siniestro, los encapuchados se replegaron hacia las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, donde ingresaron para resguardarse.

Al sitio arribaron bomberos y elementos policiales para sofocar las llamas, mientras decenas de vehículos quedaron varados en ambas direcciones. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con suma precaución y evitar, en medida de lo posible, la zona afectada por el riesgo que representaban los restos aún humeantes del automóvil.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas ni de detenciones, aunque el incidente vuelve a colocar en la mira los episodios de violencia registrados en los bloqueos normalistas, que constantemente generan afectaciones a la movilidad en la región.