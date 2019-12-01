Secum presenta “Río de cenizas”, radionovela sobre migración y la búsqueda de identidad

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) presentó “Río de cenizas”, radionovela que se transmitirá a través de más de 20 frecuencias radiofónicas en Michoacán y Jalisco. Escrita por la dramaturga michoacana Larissa Torres Millarez y dirigida por la actriz Norma Angélica, la producción reúne talento estatal en 12 episodios que abordan la migración, la memoria y la identidad a través del drama familiar y el suspenso.

Durante la presentación, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó la importancia de recuperar la producción de radionovelas en Michoacán y aprovechar el alcance social de la radio para acercar el arte a la vida cotidiana. Reconoció el trabajo del equipo artístico y señaló que gracias a una alianza con Radio Educación también llegará a Ciudad de México, Mérida y Hermosillo, mientras se exploran vías para compartirla con la comunidad michoacana en Estados Unidos.

El jefe del Departamento de Teatro, Fernando Ortiz Rojas, explicó que la obra surgió de la primera convocatoria de Guion para Radionovela Michoacán 2025, de la que resultó ganadora Torres Millarez. Subrayó que la Secum busca llevar la creación artística más allá de los escenarios y acercarla a los hogares, incluidas las comunidades rurales. Añadió que la producción también podrá escucharse a través del estudio de grabación del estado “Sonopedia”, para ampliar sus posibilidades de acceso.

Larissa Torres compartió que la escritura le permitió explorar las dimensiones históricas, sociales y emocionales de la migración e incorporar experiencias personales en la construcción de sus personajes. Por su parte, Norma Angélica destacó el compromiso del elenco y el trabajo colectivo para adaptar la obra al lenguaje radiofónico. Las actrices Yazmín David y Angélica Reymar reconocieron la experiencia y la guía de la directora, así como el valor de dar voz a una historia que invita a reflexionar sobre esta realidad.

Producida por la Secum en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, “Río de cenizas” representó una inversión de más de 200 mil pesos. La obra aborda también la desaparición de personas y la violencia de género, con una perspectiva de derechos humanos. Las estaciones de radio y los horarios de transmisión pueden consultarse en cultura.michoacan.gob.mx