SeCultura Morelia invita al Maratón de Lectura de Harry Potter este fin de semana

Morelia, Michoacán; 08 de julio de 2026.- La Secretaría de Cultura (SeCultura) de Morelia invita al Maratón de Lectura de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, que se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio, a las 11:00 horas, en la cabina de lectura ubicada sobre el Boulevard García de León (a la altura de la calle Juan B. Ceballos).

Esta actividad es parte de la oferta recreativa, cultural y formativa del gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través del DIF Morelia, para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes disfruten de un verano lleno de aprendizaje, creatividad y sana convivencia.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que este encuentro se suma a la estrategia integral de fomento a la lectura que la administración municipal ha impulsado desde el inicio de su gestión, con acciones que acercan los libros a la ciudadanía y consolidan espacios públicos como puntos de convivencia, aprendizaje y desarrollo cultural.

“Las cabinas de lectura son mucho más que un lugar para encontrar libros; son espacios vivos donde la imaginación, la convivencia y el gusto por leer se fortalecen a través de actividades para todas las edades. Queremos que cada vez más familias hagan de la lectura una experiencia cotidiana”, expresó la secretaria.

Durante el maratón, las y los asistentes podrán disfrutar de la lectura colectiva del primer libro de la saga de Harry Potter, además de participar con disfraces o accesorios inspirados en este universo literario para hacer de la experiencia un momento aún más divertido. Quienes ya cuenten con el libro podrán llevar su propio ejemplar para seguir la lectura.

La actividad es gratuita, está dirigida a toda la familia y forma parte de las acciones permanentes de SeCultura Morelia para consolidar a la capital michoacana como una ciudad lectora, donde la cultura se vive y se comparte en comunidad.

Con iniciativas como "Morelia se Lee", la administración del alcalde Alfonso Martínez refrenda su compromiso de seguir generando oportunidades para que la lectura llegue a más personas, fortaleciendo la formación de nuevos públicos y consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir y leer.