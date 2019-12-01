Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 13:11:18

Morelia, Michoacán; 17 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita al noveno “Festival de Arte para Todxs / Memoria y Territorio”, una iniciativa sociocultural y multidisciplinaria que, desde 2016, ha revitalizado el espacio público mediante el arte y la participación comunitaria.

Para el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es una prioridad respaldar las iniciativas ciudadanas que promueven el arte y construyen la paz, señaló la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, en rueda de prensa,

“Sabemos que una ciudad con más cultura es una ciudad con más oportunidades para encontrarnos, escucharnos y reconocer la diversidad de voces que la conforman. Por ello celebramos y acompañamos iniciativas como ésta, que amplían la oferta cultural y acercan el arte a más personas”.

El festival suma más de 40 actividades multidisciplinarias distribuidas hasta febrero de 2027 en los municipios de Morelia, Uruapan y Pátzcuaro, promoviendo el acceso a la cultura, la participación ciudadana y la descentralización de la oferta cultural.

Esta edición lleva como lema "Memoria y Territorio: El derecho a recordar y habitar", detalló la organizadora del festival y directora de la asociación civil Contenedor de Arte, Verónica Loaiza Servín.

Así como informó que la programación está integrada por talleres, laboratorios creativos, exposiciones, presentaciones escénicas y mesas de diálogo que invitan a reflexionar sobre la memoria colectiva, el territorio y la construcción de comunidad desde el arte.

Añadió que las y los interesados en participar en los talleres y convocatorias pueden hacerlo sin registro previo; además que este año también se impulsa una convocatoria literaria para mujeres que llevará el nombre de “La lengua de medusa”.

SeCultura Morelia refrenda su compromiso de colaborar con proyectos que contribuyen a consolidar una agenda cultural plural, incluyente y accesible para las y los morelianos. La programación completa puede consultarse en: https://contenedordearte.org/festival-arte-para-todxs/