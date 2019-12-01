SeCultura Morelia invita a narración oral ‘Relatos de vida y muerte" en Cabina de Lectura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 10:59:46

Morelia, Michoacán; 05 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a la ciudadanía a disfrutar del evento de narración oral "Relatos de vida y muerte", este sábado 07 de noviembre a las 12:00 horas, en la Cabina de Lectura "Morelia se Lee" de la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

Esta actividad es gratuita y realizada por el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer el fomento a la lectura y el acceso a la cultura, a través de la apropiación y el disfrute de los espacios públicos.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que “Relatos de Vida y Muerte” es una sesión de narración oral que acerca al público a la tradición de contar historias, donde la imaginación y la palabra se convierten en protagonistas.

“A través de esta experiencia, la muerte se presenta como personaje central en distintos contextos y situaciones, creando para el público una atmósfera de misterio, sorpresa y reflexión mediante el arte de la narración oral”.

Durante la sesión se compartirán los relatos "Abuela Luna" y "Muerte Madrina", historias que cobrarán vida gracias a la interpretación de Ismene Mercado, quien, apoyada en el uso de una máscara y recursos escénicos, transformará las palabras en una experiencia viva para personas de todas las edades.

El Gobierno de Morelia continúa con el impulso de espacios que fomenten la lectura, la narración oral y el encuentro de las familias con las distintas expresiones artísticas.