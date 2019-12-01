SeCultura Morelia invita a las actividades culturales de Semana Santa

Morelia, Michoacán; 29 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura (SeCultura) de Morelia invita a la ciudadanía en general a disfrutar de las diversas actividades artísticas y culturales, las cuales forman parte del programa de Semana Santa que promueve el Gobierno Municipal, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar.

Iniciando las actividades, el 1 de abril a las 19:30 horas, se realizará un Concierto de Semana Santa en la Rectoría del Corazón de María, a cargo de un ensamble coral dirigido por el maestro Bernardo Bautista Hernández, con repertorio acorde al contexto litúrgico. Posteriormente, el 2 de abril, el ensamble El Sarao ofrecerá una presentación en el Hotel de la Soledad, actividad con cupo limitado cuyo registro será anunciado próximamente en las redes sociales de SeCultura.

Durante el fin de semana, los días 4 y 5 de abril, de 11:00 a 14:00 horas en Palacio Municipal se llevará a cabo un taller de pintado de alfarería de Capula, abierto al público y sin necesidad de registro previo. Asimismo, el 5 de abril a las 19:00 horas, en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, el ensamble El Sarao hará un concierto de música barroca con piezas de Bach, Caccini y Handel, inspiradas en la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

El 10 de abril a las 18:00 horas en el Jardín de la Soterraña, se realizará el conversatorio “Personajes Bíblicos reinterpretados por la literatura”, actividad gratuita y abierta a todo público.

Para cerrar el periodo vacacional, el 11 de abril se desarrollará una jornada cultural que incluirá la Expo Arte 2026, de 11:00 a 19:00 horas en el Andador El Nigromante, con exhibición y venta de diversas disciplinas artísticas; así como la lectura dramatizada “Las voces de Gólgota”, a las 18:00 horas en el Jardín de la Soterraña. Ese mismo día, a las 19:00 horas, frente a la Catedral, el Ballet Folklórico del Ayuntamiento presentará el espectáculo “Morelia siente la danza”, con un homenaje a la canción mexicana a través de la música de José Alfredo Jiménez.

Con esta programación, la Secretaría de Cultura de Morelia busca ofrecer alternativas culturales durante el periodo vacacional, promover el disfrute del espacio público y fortalecer las tradiciones artísticas que distinguen a la ciudad.