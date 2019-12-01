SeCultura Morelia firma convenio con Imcine

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 10:41:33

Ciudad de México; 28 de enero de 2026.- Con la visión de consolidar a la capital michoacana como una plataforma de producciones nacionales e internacionales, el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

En el marco de la firma, la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que este histórico acuerdo potenciará el desarrollo audiovisual de la ciudad a través de la formación, la producción y la exhibición de cine con sello mexicano, todo ello bajo la línea de trabajo de la Comisión Fílmica de Morelia.

“En materia de formación, se establecerán proyectos conjuntos que estimulen el aprendizaje cinematográfico, facilitando el intercambio de información sobre convocatorias y permitiendo que especialistas del Imcine participen activamente en foros y charlas organizadas por la propia Secretaría de Cultura”, mencionó Chávez Alcaraz.

La titular de Cultura de Morelia detalló que en el rubro de impulso a la producción se trabajará de la mano con los realizadores locales, para que tengan un acceso más directo y claro a los estímulos económicos y técnicos que emite el Imcine.

“El objetivo es fortalecer el ecosistema cinematográfico de Morelia mediante el intercambio de mejores prácticas y el acompañamiento constante a los creadores”, puntualizó.

Finalmente, el convenio contempla una robusta agenda de promoción y exhibición, para que las plazas y recintos de Morelia se conviertan en sedes de muestras y festivales de cine mexicano, dando prioridad a las producciones que cuenten con participación de talento michoacano.

En el acto protocolario también estuvieron presentes la directora general de Imcine, Daniela Elena Alatorre Bernard; la directora de Vinculación Regional y Comunitaria, Mariana Linares Cruz; y la subdirectora de Vinculación, Lucía Antares Alfaro Hernández.