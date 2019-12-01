SeCultura Morelia, con más acciones en favor de la inclusión, la cultura de paz y la prevención de violencias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 09:10:39

Morelia, Michoacán; 08 de marzo de 2026.- Por instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Cultura (SeCultura) cuenta con acciones permanentes orientadas a la atención de la alerta de violencia de género, la inclusión social y la promoción de una cultura de paz, a través de programas formativos y artísticos con impacto directo en la comunidad.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que “Estas estrategias buscan generar entornos seguros, solidarios y respetuosos, especialmente para niñas, niños, adolescentes y familias, mediante el arte, la educación emocional y la participación comunitaria”.

Entre las acciones más relevantes se encuentra la Academia de Cultura de Paz, que arrancó este 2026, la cual consolida un proceso formativo integral dirigido a madres y padres de familia de las y los participantes del programa de Coros y Orquestas Infantiles, en sedes como Villas del Pedregal, Gertrudis Sánchez, La Aldea, Ciudad Jardín, Colinas del Sur y la colonia Industrial.

“El programa promueve el bienestar emocional, la convivencia armónica, la integración familiar y el acompañamiento artístico, con efectos positivos en la prevención de violencias, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de comunidades más solidarias”, explicó Fátima Chávez.

Asimismo, SeCultura Morelia cuenta desde hace dos años con el programa “Rodando hacia tu escuela”, una jornada de teatro educativo enfocada en la prevención de la violencia y la trata infantil, que se lleva a distintas primarias del municipio.

"A través del teatro kamishibai, niñas y niños conocen, de manera didáctica y cercana, los distintos tipos de violencia a los que pueden enfrentarse, así como herramientas para identificar y afrontar estas situaciones”, añadió Chávez Alcaraz.

Además, este año SeCultura realizó la capacitación “El Arte de Convivir en Armonía”, dirigida a integrantes y madres y padres de familia del Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia. Mediante sesiones formativas, se fomenta un entorno grupal sano, respetuoso y empático, que favorece la participación activa, el desarrollo artístico y el bienestar emocional de sus integrantes.

“Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Morelia con la construcción de una ciudad más incluyente, libre de violencia y basada en el respeto a los derechos humanos, donde la cultura se consolida como una herramienta fundamental para la transformación social”, resaltó Fátima Chávez.

De esta forma, la Secretaría de Cultura reafirma su labor en favor de la prevención, la atención a la alerta de violencia de género y la promoción de valores que fortalezcan la convivencia, el diálogo y la paz en Morelia.