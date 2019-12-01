SeCultura Morelia celebra estreno de obra ganadora del Concurso de Composición Orquestal 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 14:05:19

Morelia, Michoacán; 23 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) celebra el exitoso estreno de "Caebium Tara", obra del compositor Charles Philip Daniels Torres que fue ganadora del Concurso de Composición Orquestal 2025.

Esta presentación reafirma el posicionamiento del Concurso de Composición Orquestal, el cual fue creado en 2022 en la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con el objetivo de respaldar el talento local y consolidar a la ciudad en materia cultural.

El estreno estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro invitado, Raúl Aquiles Delgado, y tuvo como sede la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, uno de los recintos más importantes para la música de concierto en México.

“Con el estreno de esta pieza, Charles Philip Daniels Torres se suma a la trayectoria de creadoras y creadores cuyas obras han trascendido el certamen para ser interpretadas por agrupaciones profesionales, contribuyendo a enriquecer el repertorio musical contemporáneo de México”, señaló la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz.

En ese sentido, agradeció las facilidades otorgadas por parte de la Secretaría de Cultura y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, ya que la coordinación interinstitucional permite visibilizar el trabajo de las y los artistas.

Cabe recordar que, en septiembre pasado, SeCultura Morelia, en coordinación con el Festival Internacional de Guitarra de Morelia y la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem), bajo la dirección del maestro Nicolás Agulló, presentó otras obras reconocidas en ediciones anteriores del concurso.

En ese sentido, se estrenaron las piezas “De Pantitlán a Tacubaya”, de Sebastián Herrera Hinojosa, obra ganadora del Concurso de Composición Orquestal 2024, así como “Cinco piezas para orquesta”, de Alejandro Jiménez, reconocida con mención honorífica en la edición 2022 del certamen.

La administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, a través SeCultura, continúa reconociendo el talento local y nacional, así como fortaleciendo el nombramiento de Morelia como Ciudad Creativa de la Música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).