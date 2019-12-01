SECULT celebra 34 años del Museo Histórico de la Sierra Gorda con jornada cultural en Jalpan

SECULT celebra 34 años del Museo Histórico de la Sierra Gorda con jornada cultural en Jalpan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 19:35:10
Jalpan de Serra, Querétaro, a 7 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura del estado de Querétaro conmemorará este sábado el 34 aniversario del Museo Histórico de la Sierra Gorda, ubicado en Jalpan de Serra.

El recinto, que ocupa un edificio construido en 1576 originalmente como fuerte militar y luego cárcel, abrió sus puertas como museo el 9 de agosto de 1991.

La celebración iniciará a las 12:00 horas con el taller de teatro “Exploración de las imágenes emotivas”, impartido por Jessica Ruth Íñiguez Elías. A las 16:30 horas, el grupo de teatro Los Focos presentará la obra “El viaje de Rosencrantz”. La jornada concluirá a las 19:00 horas con la puesta en escena “Los cuentos de Bizkocho”, a cargo de la compañía Fraktal.

Las actividades serán gratuitas y se realizarán en el patio central del museo, ubicado en calle Fray Junípero Serra número 1, en el centro de Jalpan de Serra.

Noventa Grados
