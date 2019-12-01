Se lleva a cabo el tradicional Paseo del Buey en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 8 de febrero del 2026.- Desde el alba, las calles del primer cuadro del municipio de Corregidora se transformaron en un escenario de fe, fiesta y tradición; el aire olía a la pólvora de los cohetes que a su vez anunciaban el inicio de una celebración que inició hace 290 años: el Paseo del Buey en honor a la Virgen del Pueblito también conocida como La Tenanchita.

Las bandas de viento advertían que este no era un domingo cualquiera, sino un día de festividad en la que tanto mayordomos como tenanches (organizadores) lucían su mejor atuendo.

En la calle 5 de Febrero familias enteras fueron testigo de esta tradición que nació en 1736 y que al día de hoy sigue viva a través de los tataranietos, bisnietos y nietos quienes no solo veneran a sus ancestros, sino también que también se venera un recuerdo y devoción a la virgen.

El recorrido comenzó en la Basílica de Nuestra Señora del Pueblito, donde el padre guardián, Fray Antonio Miranda Arroyo, impartió la bendición.

“Bendice a estos bueyes, que tus hijos de la corporación de mayordomos y tenanches de nuestra Señora de El Pueblito en donaciones y en preparación te presentan en la celebración del 290 aniversario”.

Con ese gesto, no solo protegió a los participantes, sino que reafirmó la vigencia de una tradición que une lo espiritual con lo terrenal. A su lado, Fray Francisco Salinas Osornio y autoridades municipales, incluido el alcalde, Chepe Guerrero Trápala, acompañaron la ceremonia.

El paseo del Bueu es un acto religioso y cultural donde las mayordomías presentan a los mejores bueyes como una ofrenda a la Tenanchita, solicitando su bendición, protección y buscando la abundancia en las cosechas de la región.

Al buey se le coloca un adorno muy colorido al cuello con algunos alimentos que simbolizan la riqueza de la tierra y que se integran al tradicional caldo que se ofrece para todo el pueblo como son zanahorias, chiles de diferentes tipos, cebollas, ajos, así como pan de fiesta, fruta y tequila.

Posteriormente, el buey desfila durante casi dos horas por diversas calles de El Pueblito y los acompañan la gente del pueblo pues para ellos ésta es la fiesta más importante.

Durante este recorrido, las bandas de viento tocan sones que ponen a bailar no solo a quienes acompañan al buey, sino también a los vecinos que están como espectadores, en su mayoría ataviados de mezclilla, botas y sombrero.

Se dice que, en sus orígenes, el Paseo del Buey servía para demostrar que el animal no era robado, legitimando así el banquete que se ofrecería después y hoy, aunque la zona es urbana, la práctica sigue siendo un puente entre el pasado agrícola y el presente vibrante de Corregidora.

Después de casi dos horas de recorrido, los animales son trasladados al rastro municipal y su carne se destina al tradicional caldo que se compartirá con la comunidad, reafirmando el sentido de unión y generosidad.

Con este paseo, se cumple la primera parte de las festividades de El Pueblito donde la fe y tradición caminan de la mano, recordando que la historia no solo se cuenta: se vive, se celebra y se transmite de generación en generación.