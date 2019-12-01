Se inaugura en Casa del Faldón de Querétaro la muestra Bleu

Querétaro, Querétaro, 9 de marzo del 2026.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, en el Centro Cultural Casa del Faldón se inauguró la exposición “Bleu/Reflejo de mujeres rotas”, exposición en la que la artista María Antonieta Saravia Águila ofrece una visión sobre la carencia de lo más importante, sentimientos quebrados por rencores encarnados en el interior, un dolor profundo arraigado en las venas que es transmitido por una profunda tristeza, llegando a la desesperación.

La muestra deja ver y hasta escuchar gritos desgarradores que no se pueden expresar, por miedo a que llamen loca a quien los emite, de modo que simplemente se callan, se guardan esos sentimientos que matan, para limpiarse las lágrimas, sonreír y tratar de encajar en una sociedad monótona llena de matices hipócritas y fríos prejuicios.

La exposición puede visitarse de martes a domingo en el recinto ubicado en la calle Primavera, número 43, Barrio de San Sebastián, en la ciudad de Querétaro; la entrada es libre.