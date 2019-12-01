Resguarda el LACIPI impresos populares sobre pastorelas

Morelia, Michoacán a 19 de diciembre del 2025.- Entre los textos que resguarda el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos (Lacipi) de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales UNAM (UDIR) se encuentran algunas narrativas relacionadas con las pastorelas, que son representaciones navideñas que tienen más de cien años y que, de manera teatral, narran el nacimiento del Niño Jesús, pero desde la óptica de los pastores quienes viajan a la ciudad de Belén para adorar al santo niño.

De acuerdo con la Dra. Grecia Monroy Sánchez, investigadora del Colegio de San Luis y colaboradora del LACIPI, los impresos sobre las Pastorelas se distribuían en las calles del país (principalmente en la Ciudad de México) a costos accesibles, en el ánimo de que los lectores conocieran sobre esta narrativa religiosa que surgió en el siglo XVI como una forma de evangelizar a los pueblos originarios.

Sin embargo, a finales del siglo XIX, el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, autor de la popular novela “El Periquillo Sarniento”, decidió publicar su propia versión de las pastorelas al considerar que las versiones existentes no eran buenas y la sociedad merecía una narrativa mejor, aunque comenzaban a tener matices más que religiosos, humorísticos y hasta políticos.



Monroy Sánchez recordó que las pastorelas son una representación teatral que da la óptica de unos pastores quienes, al conocer la noticia sobre el alumbramiento de la Virgen María, deciden partir hacia la ciudad de Belén, y así, adorar al niño Jesús. Pero en este viaje atraviesan una serie de obstáculos cortesía del Diablo o sus ayudantes y para librar cada tropiezo, los pastores suelen recibir ayuda de los ángeles.



“Los pastores son personajes estereotipo y debido a su perfil, se llegan a presentar de manera cómica, porque está el típico pastor que es glotón o él que es muy flojo, y la pastorela acaba con el triunfo de los arcángeles y que los pastores si llegan a adorar al niño, esto con canciones que son adoraciones religiosas, etcétera”, destacó la investigadora quien recordó que estas narrativas persisten hasta nuestros días, aunque ya no llegan a la población mediante un impreso popular.



Señaló que es importante resguardar estos impresos sobre las pastorelas porque son parte de la cultura popular mexicana y como es que se fueron creando, poco a poco, diversas personificaciones y versiones de una misma historia, la cual, poco a poco, le dio identidad a la navidad en el país.



Cabe señalar que el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales UNAM (UDIR) es un espacio de preservación de impresos populares, principalmente publicados por Antonio Vanegas Arroyo quien fue un impresor y editor mexicano. La consulta de este espacio de gratuito en el link https://lacipi.humanidades.unam.mx/ipm/w/Inicio