Regresa Liquits a la escena musical queretana 

Regresa Liquits a la escena musical queretana 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 14:00:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- La banda mexicana Liquits, regresa a los escenarios de Querétaro este 15 de noviembre para ofrecer un concierto imperdible en Sala Arpa a las 8:00 de la noche, la banda de rock alternativo, vuelve a la ciudad como parte de su gira nacional “Experiencia Psicodélica”.

Con más de dos décadas de trayectoria, Liquits ha marcado a toda una generación con su estilo inconfundible que fusiona rock, pop y psicodelia, con éxitos que se han convertido en himnos como “Desde que”, “Jardín”, “Tu Sonrisa” y “Patito de hule”.

Después de sus exitosas presentaciones en Puebla y Toluca, el trío conformado por Teo, Edi y Ro promete una noche explosiva, llena de energía, buena vibra y esa conexión única que siempre logran con su público. 

Además de repasar sus temas clásicos, el grupo presentará parte de su más reciente material “Déjà Vu”, en el que exploran nuevos matices sonoros sin perder su esencia original. 

“Nos emociona muchísimo volver a Querétaro. Es una ciudad que siempre nos recibe con mucho cariño y energía. Queremos que este show sea una gran celebración con toda la banda que nos ha acompañado tantos años”, comenta Ro, vocalista y guitarrista de Liquits.

El concierto forma parte de la gira nacional de la banda, con la que están recorriendo distintas ciudades del país para reencontrarse con sus fans y compartir esta nueva etapa musical.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a "El Kichis", presunto homicida de un hombre en Zamora, Michoacán
Juan Carlos Oseguera firme en la SSP Michoacán; desmienten su salida
Sentencian a 26 años de prisión a homicida en León, Guanajuato
Juezas y jueces de Michoacán actúan con firmeza y compromiso social para garantizar justicia penal y proteger a la niñez
Más información de la categoria
Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 33 mil 300 millones de pesos al SAT: Suprema Corte
"El mejor presidente en la historia moderna de México": Raúl Morón felicita a López Obrador por su cumpleaños
"Marcaste un antes y un después en la historia de México": Alfredo Ramírez Bedolla felicita a AMLO por su cumpleaños
Piden ediles reforzar colaboración con fuerzas federales en Michoacán: Bedolla
Comentarios