Regresa Liquits a la escena musical queretana 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 14:00:11

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- La banda mexicana Liquits, regresa a los escenarios de Querétaro este 15 de noviembre para ofrecer un concierto imperdible en Sala Arpa a las 8:00 de la noche, la banda de rock alternativo, vuelve a la ciudad como parte de su gira nacional “Experiencia Psicodélica”.

Con más de dos décadas de trayectoria, Liquits ha marcado a toda una generación con su estilo inconfundible que fusiona rock, pop y psicodelia, con éxitos que se han convertido en himnos como “Desde que”, “Jardín”, “Tu Sonrisa” y “Patito de hule”.

Después de sus exitosas presentaciones en Puebla y Toluca, el trío conformado por Teo, Edi y Ro promete una noche explosiva, llena de energía, buena vibra y esa conexión única que siempre logran con su público.

Además de repasar sus temas clásicos, el grupo presentará parte de su más reciente material “Déjà Vu”, en el que exploran nuevos matices sonoros sin perder su esencia original.

“Nos emociona muchísimo volver a Querétaro. Es una ciudad que siempre nos recibe con mucho cariño y energía. Queremos que este show sea una gran celebración con toda la banda que nos ha acompañado tantos años”, comenta Ro, vocalista y guitarrista de Liquits.

El concierto forma parte de la gira nacional de la banda, con la que están recorriendo distintas ciudades del país para reencontrarse con sus fans y compartir esta nueva etapa musical.