Reconocen al Cuarteto Latinoamericano, Velio Ortega y Sara Pinedo en la inauguración del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato

Guanajuato, Gto., a 04 de octubre de 2026.- Con el reconocimiento a tres destacadas trayectorias de la cultura —la creadora escénica Sara Pinedo, el periodista e investigador Federico Velio Ortega Delgado y el Cuarteto Latinoamericano—, se llevó a cabo la inauguración de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino, en el interior de la Alhóndiga de Granaditas.

Durante la ceremonia, Sara Pinedo recibió la Presea Eugenio Trueba Olivares, mientras que Federico Velio Ortega Delgado fue distinguido por su trayectoria en el periodismo, la investigación y la difusión de la cultura. Por su parte, el Cuarteto Latinoamericano recibió la Presea Cervantina, como reconocimiento a más de cuatro décadas de trayectoria y a su contribución a la difusión de la música de América Latina en escenarios internacionales.

En su mensaje, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, destacó el nacimiento del Festival Internacional Cervantino en 1972. “El Cervantino nunca ha sido obra de una sola persona, es una obra colectiva, es una obra viva, es una herencia que se transmite de generación a generación y esta historia continúa hoy”, resaltó.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, señaló que el Cervantino ha perdurado por más de cinco décadas gracias a tres principios: la cooperación entre los tres niveles de gobierno; el arte como lenguaje universal, y la certeza de que la cultura no puede crecer de manera aislada, sino a través del intercambio.

La secretaria de Cultura de Guanajuato, Lizeth Galván Cortés, habló del talento de Guanajuato y de la relación que el Festival ha construido con las nuevas generaciones: “El Cervantino ha dado a generaciones de guanajuatenses la posibilidad de descubrir una vocación, conocer otras formas de pensar y hacer de las artes un proyecto de vida. Esa experiencia explica nuestra presencia y nuestra vocación para nuestro estado”.

Al concluir los mensajes, se entregaron los reconocimientos a las tres trayectorias.

Cuarteto Latinoamericano, cuatro décadas de música

La Presea Cervantina fue otorgada al Cuarteto Latinoamericano, agrupación fundada en México en 1982 e integrada por los hermanos Saúl, Arón y Álvaro Bitrán, y el violista Javier Montiel. A lo largo de más de cuatro décadas, el ensamble se consolidó como una de las agrupaciones de música de cámara con mayor presencia internacional.

Con más de 80 grabaciones y presentaciones en los principales escenarios del mundo, el Cuarteto Latinoamericano ha desempeñado un papel fundamental en la difusión de la creación musical de América Latina. Entre sus reconocimientos se encuentran dos premios Grammy Latino: en 2012, por Brasileiro: Works of Francisco Mignone, y en 2016, por El Hilo Invisible.

Federico Velio Ortega, memoria y periodismo

El periodista, historiador, investigador independiente y académico Federico Velio Ortega Delgado fue reconocido por una trayectoria dedicada al periodismo y a la investigación de la cultura y la historia de Guanajuato. Es también Premio Estatal de Periodismo y ha desarrollado una amplia labor de investigación sobre personajes y expresiones de la cultura popular.

Entre sus publicaciones se encuentra El último trago. Amores y poesía josealfredianos, editado por Ediciones La Rana, sello editorial de la Secretaría de Cultura de Guanajuato. El libro aborda la obra y el contexto sociocultural de José Alfredo Jiménez, y forma parte de la aportación editorial del estado a la preservación y difusión de la memoria cultural de Guanajuato.

Sara Pinedo, creación desde la comunidad

Comunicóloga, creadora escénica, gestora y artivista, Sara Pinedo ha desarrollado desde 2014 diversos procesos de teatro comunitario en Guanajuato, donde ha trabajado desde la creación colectiva, la horizontalidad y el vínculo entre arte, territorio y comunidad.

Su trayectoria comprende la dramaturgia, dirección, investigación y formación, con proyectos como Érase una vez rap, dedicado al fomento de la lectura y escritura para jóvenes, y La Pepena, laboratorio de escritura y composición de imágenes a partir de objetos encontrados. Su trabajo se ha presentado en México y en países como España, Inglaterra, Colombia y Alemania.

La Presea Eugenio Trueba Olivares que recibió lleva el nombre de una figura fundamental de la cultura guanajuatense. Catedrático, escritor, dramaturgo y rector de la Universidad de Guanajuato en dos periodos, Trueba Olivares fue uno de los grandes continuadores del trabajo de Enrique Ruelas Espinosa, creador de los Entremeses Cervantinos en 1953.

Tras la muerte de Ruelas, Trueba asumió la dirección del Teatro Universitario y contribuyó a consolidar la tradición de los Entremeses, antecedente fundamental del Festival Internacional Cervantino. Su legado permanece vinculado a la historia cultural de Guanajuato y a la vocación artística que dio identidad al Festival.

Después de la entrega de preseas y reconocimientos, la embajadora de Francia en México, la excelentísima señora Delphine Borione, ofreció un mensaje en el que destacó el papel del arte como espacio de encuentro y diálogo.

“Lo bonito de los artistas es que pueden hacernos reír, llorar y, desde la experiencia colectiva, crean sensaciones. Este festival es un diálogo entre el arte y la comunidad y nos sentimos orgullosos de ser parte de ello. ¡Viva México!”, finalizó.

Continuó el protocolo la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, quien destacó la iniciativa de contar con más estados invitados: “México, como país pluricultural, debe tener una representación más general. Por ello agradecemos a los 20 estados que se sumaron a esta iniciativa que trascendió su idea y de ahí se demuestra que México tiene un talento espectacular. Hay creación en todos lados y por eso tenemos una representación importante”, resaltó.

De igual manera, destacó la descentralización del Festival Internacional Cervantino: “Así como los estados vienen a Guanajuato, también el Cervantino llega a los demás estados, entonces el país tiene festival durante esta temporada”, concluyó.

Finalmente, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo que “este festival tiene un don especial: preserva en la memoria el talento y el arte. Transforma para siempre la manera en que vemos el mundo. La cultura es una expresión de las más elevadas de la humanidad; es el lenguaje que nos permite entender al otro, aun con distintos idiomas”.

Guanajuato, casa del Cervantino

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino se desarrollará del 3 al 18 de octubre, con 212 funciones, la participación de 2 mil 746 artistas, 20 entidades federativas y 29 países. Francia participa como país invitado de honor, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Como estado anfitrión, Guanajuato fortalece su presencia con proyectos de danza, música, literatura y artes visuales, además de la participación de artistas y agrupaciones de distintos municipios. A esta programación se suma el Escenario de la Gente, espacio destinado a acercar al Festival las expresiones artísticas y culturales de las comunidades guanajuatenses.

Con esta inauguración, Guanajuato refrendó su vocación como casa del Cervantino, un territorio donde la tradición que dio origen al Festival convive con las nuevas voces de la creación artística y con las expresiones culturales de sus comunidades.