Reconoce López Birlain a músicos queretanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 12:31:09
Querétaro, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- Con motivo del Día del Músico, que se celebra el 22 de noviembre, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, convivió con integrantes de la Banda de Música del Estado de Querétaro, de la Orquesta Filarmónica de la entidad (OFEQ), de las orquestas infantiles y del coro comunitario.

Quienes, dijo, con su arte contribuyen a la construcción de un camino para la convivencia y la cultura de paz.

Durante la celebración se develó la placa con la que se dio el nombre del maestro Aurelio Olvera Montaño al foro al aire libre del Centro de las Artes de Querétaro, a manera de homenaje a quien ha dedicado su vida a la música, dirigió la Banda del estado durante más de cinco décadas.

Además de que fundó la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro en 1963 y es hoy un referente de la cultura musical queretana.

