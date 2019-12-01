Recibe el MACQ la décima edición del Festival Mexicacao

Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- Con la décima edición del Festival Mexicacao, en el que participarán 38 exposictores de los estados de Tabasco, Chiapas, Oxaca, Guerrero y Querétaro, los días 14 y 15 de febrero el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ) se convertirá en un espacio para celebrar al cacao, para vivir México con todos los sentidos y para continuar la construcción de una cultura que se saborea y se comparte.

En conferencia de prensa, la directora del MACQ, Sara de los Cobos, comentó que en el Mexicacao habrá bebidas tradicionales como el pozol, chilate, tascalate, agua de chocolate y espuma de cacao; chocolates en barra y bombones con rellenos típicos y exóticos; trufas con cacao; chocolates artesanales de mesa y refinados; mazorcas frescas y granos crudos o tostados, entre otros productos.

Destacó que la entrada al festival será gratuita y añadió que quienes asistan conocerán también todo lo relacionado con la producción, trasformación y consumo del cacao con vínculos sociales, históricos, culturales y económicos que forman parte de la identidad alimentaria de México.

A su vez, el organizador del evento, Ricardo Jiménez Ugalde, expuso que el festival tiene como objetivo de fomentar el consumo del cacao y revalorar la importancia cultural, gastronómica y económica que el producto tiene para México.

Indicó que las y los asistentes no sólo degustarán y podrán adquirir más de 50 productos de cacao y chocolate, sino también se sumergirán en una de las tradiciones más arraigadas de la historia de México, con las conferencias y talleres diseñados para acercar al público al cacao desde una perspectiva distinta, pues se explorará su historia, sus diferencias regionales, sus múltiples tipos y usos.

Jiménez Ugalde, adelantó que será un evento 100 por ciento familiar en el que los apasionados del chocolate disfrutarán de las amenidades del cacao y tendrán la oportunidad de conocer más sobre su origen, tradición, usos, costumbres, condiciones, preparación y versatilidad.

En tanto, el director de Möxo Chocolate y transformador local del cacao, Mauricio Salinas Jiménez, sostuvo que el Mexicacaco es un encuentro que celebra no sólo el cacao y el chocolate, sino la memoria, el territorio y las manos que han sabido transformar la herencia en cultura viva.

“Este 14 y 15 de febrero nos unimos bajo el nombre que lo dice todo, amor por nuestras raíces y tradiciones, porque hablar del cacao en México es hablar de origen, identidad y comunidad, que en esta edición que se llevará a cabo en el MACQ se convertirá en un referente cultural del estado, un punto de encuentro donde el pasado y el presente dialogan a través del arte, la reflexión y la creación”, apuntó.

Por último, la coordinadora de Turismo de Reuniones de la Secretaría de Turismo del estado, Aurora Aguilar Acuña, sostuvo que hablar de cacao es hablar de origen, de historia y de memoria viva, además de reconocer un legado que nace en las culturas prehispánicas y que hoy dialoga con la gastronomía contemporánea de México.