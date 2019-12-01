Realizan en Morelia segundo tour cultural gratuito para adultos mayores

Realizan en Morelia segundo tour cultural gratuito para adultos mayores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 11:44:40
Morelia, Michoacán, 14 de enero del 2026.- Un grupo de 44 adultos mayores participó en el Segundo Tour Cultural del Adulto Mayor, una actividad altruista organizada por la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Michoacán, en coordinación con transportistas, guías turísticos y asociaciones locales.

Las y los participantes, provenientes de las estancias Divino Redentor, Cristo Abandonado, Chapultepec y Sumando Esfuerzos, realizaron un recorrido por puntos emblemáticos del Centro Histórico de Morelia, con el objetivo de fomentar el esparcimiento y el bienestar de las personas mayores.

El tour incluyó una visita guiada a la Catedral de Morelia, un recorrido panorámico por la avenida Madero y una estancia en la Iglesia de San Diego, donde los asistentes pudieron descansar y convivir. El traslado fue proporcionado desde y hacia sus respectivos centros de atención.

Al finalizar la jornada, los adultos mayores manifestaron satisfacción y entusiasmo por la experiencia. Los organizadores destacaron que este tipo de actividades buscan impulsar la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores, además de fortalecer el turismo social en la capital michoacana.

