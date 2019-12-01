Realizan el 12 Premio Estatal de Artesanías en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de octubre de 2026.- Se llevó a cabo la ceremonia de premiación del 12.º Concurso del Premio Estatal de Artesanías del Estado de Querétaro 2026, organizado por la Casa Queretana de las Artesanías (CQA), con el objetivo de reconocer el talento, la creatividad y la riqueza cultural de las y los artesanos queretanos.

“A veces vemos una artesanía terminada y no nos imaginamos lo que hay detrás, las horas de trabajo, la paciencia, los conocimientos que han aprendido de sus padres o de sus abuelos y por supuesto todo el cariño que le ponen a cada pieza que hacen y eso es lo que queremos reconocer en este concurso”, expresó la directora general de la Casa Queretana de las Artesanías, Gabriela Catalina Prieto Moros.

En esta edición se otorgaron 30 premios para reconocer las obras elaboradas en las principales ramas artesanales de la entidad, así como el dominio de técnicas y materiales que forman parte de la identidad cultural del estado. José Alfredo Vázquez Morales obtuvo el galardón estatal.

“Las tradiciones no permanecen vivas solamente porque las recordamos, permanecen vivas porque hay personas y comunidades que siguen creando, transformando y transmitiendo sus conocimientos, generación tras generación”, indicó la directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), Sonia Santos Garza.

Durante su intervención, la secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, señaló que se trabaja para que las artesanías sigan siendo motivo de orgullo para Querétaro, pero también una fuente de bienestar y oportunidades para las familias y comunidades que las hacen posibles.

“Nuestro estado tiene una riqueza cultural enorme. Cambian los materiales, las técnicas y las expresiones de un municipio a otro, pero cada pieza guarda conocimientos que han tardado generaciones en construirse. Y si queremos que esos conocimientos permanezcan, tenemos que conseguir que quienes los mantienen vivos puedan vivir de su talento”, señaló la funcionaria estatal.

Las autoridades también realizaron un recorrido por la exposición de las piezas ganadoras, con el propósito de apreciar la calidad, originalidad y diversidad de las creaciones artesanales participantes, que mantienen vivas las técnicas y tradiciones que dan identidad a nuestro estado.